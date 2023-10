Ohne Kalender geht in unserer modernen, schnelllebigen Zeit nicht viel. Wenn Sie alle Ihre Termine sorgfältig aufzeichnen, haben Sie eine gute Chance, keinen zu verpassen. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einem klassischen Taschen- oder Buchkalender und einer digitalen Variante. Da Sie sicher Ihr Handy unterwegs immer dabei haben, ist Letzteres eine gute Alternative.

Digital: einfach praktisch

Sie können Ihre Daten direkt ins Handy oder Smartphone eingeben oder sich einen Online-Kalender erstellen. Das geht einfach und schnell. Dieser ist dann jederzeit auf Tablet, Smartphone oder Desktop abrufbar, sodass kein Termin mehr verloren geht. Zudem lassen sich Kalender mit anderen teilen, ob mit Geschäftspartnern, Verwandten oder Freunden. Gemeinsame Business-Termine oder private Events sind so für alle Beteiligten einsehbar, damit das jeweilige Treffen sicher klappt.

Natürlich können Sie weiterhin einen analogen Kalender führen, doch wenn sich ein Termin verschiebt oder abgesagt wird, müssen Sie streichen oder ausradieren und bei Bedarf neu eintragen: eine mühselige Arbeit, die die Seite unübersichtlich macht. Wenn Sie zahlreiche Termine pro Tag und Woche haben, ist die digitale Lösung einfacher und schneller.

Ganz nebenbei wirkt Ihr Schreibtisch jederzeit aufgeräumt und unterwegs müssen Sie sich nicht zusätzlich zu allen sonstigen Unterlagen mit einem gedruckten Kalender beschweren. Tatsächlich haben Umfragen ergeben, dass noch viele Deutsche einen analogen Planer verwenden, aber die Fehleranfälligkeit ist bei diesen deutlich höher als bei der digitalen Variante. Die Gefahr, dass Sie zu spät kommen oder einen Eintrag übersehen, ist offenbar größer, wenn Sie analog arbeiten. Daher unser Tipp: einfach eine Digitallösung ausprobieren und bei Bedenken anfangs zweispurig fahren.

Besondere Termine

Welche Events Sie interessieren, hängt ganz von Ihrem persönlichen Geschmack und den Vorlieben Ihrer Geschäftspartner oder Freunde ab. Übrigens: Auch mit einem wichtigen Geschäftspartner können Sie ein Konzert, ein Kabarett oder eine Show besuchen. Daneben warten Ihre jahresüblichen Messen und Veranstaltungen, aber eine solche Überraschung, um ein erfolgreiches Projekt oder einen neuen Abschluss zu feiern, ist eine innovative Idee und sorgt für ein verstärktes Wir-Gefühl.

Wenn Sie mit dem Geschäftskollegen essen gehen möchten, bietet sich auch hier manch Exquisites an. Gehen Sie zu einer Wein- oder Champagnerprobe, besuchen Sie ein Krimi-Dinner oder laden Sie zu einem Rittermenü ein. Sollte Sie das dagegen privat interessieren, übertragen Sie den Termin in den digitalen Privatkalender.

Termine mit anderen teilen



Zudem können Sie einen öffentlichen oder für einen bestimmten Personenkreis zugänglichen Kalender eröffnen. Der Stammtisch besucht gern Zirkusvorstellungen oder eine Galashow, geht gern ins Kino oder auf ein Rockkonzert? Dann sind solche Kalender gefragt, auf die jeder Teilnehmer Zugriff hat. Das gilt ebenso für Wanderungen oder andere kleinere Veranstaltungen. Jede sollte sorgfältig eingetragen werden. So stehen die Chancen, dass alle zum Termin da sind, deutlich besser, als wenn sich jeder die Daten in seinen privaten Printkalender einträgt (oder dies vergisst) und der Verantwortliche intensiv per Telefon und Mail dafür sorgen muss, dass alle zusammenkommen. Einen Analogkalender kann man zu Hause vergessen, ein digitaler ist von überall abrufbar.

Fazit

Digitale Terminplaner sind einfacher zu handhaben als analoge Varianten. Es lohnt sich, dies einmal auszuprobieren: erst für sich allein, dann gern auch mit anderen.