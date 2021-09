Rheinbrohl (ots) – Am 17.09.2021, gegen 12:10 Uhr, kam es im LIDL in Rheinbrohl zum Diebstahl einer Tasche mitsamt Geldbörse. Die Geschädigte hatte ihre Tasche beim Einkaufen in den Einkaufswagen gelegt und stellte kurz darauf das Fehlen der Tasche fest. Offenbar hat ein bislang unbekannter Täter die Tasche in einem unbeobachteten Moment an sich genommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Linz / Rhein zu melden.