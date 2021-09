St. Katharinen (ots) – In der Nacht von Sa. 25.09.21, auf So. 26.09.21, kam es in St. Katharinen, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Linzer Straße zu einem Diebstahl eines hinteren Kennzeichens. Ein PKW, VW Golf wurde durch den Halter am Sa. etwa um 23:00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Am Sonntag, 07:00 Uhr stellte dieser den Diebstahl fest. Gibt es sachdienliche Hinweise?