Altenkirchen (ots) – Am Montag, 07.08.2023, gegen 11.30 Uhr, kam es in einem Supermarkt in Altenkirchen, Bahnhofstraße, zu einem Diebstahl. Hierbei entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Geldbörse aus einer, in einem Einkaufswagen abgelegten, Handtasche. Er nutzte dabei den Augenblick, in dem sich die Geschädigte vom Einkaufswagen wegdrehte. Die Geldbörse konnte später im Außenbereich des Marktes aufgefunden werden. Es fehlte hieraus allerdings das Bargeld. Der männliche Täter ist ca. 45 – 50 Jahre alt und etwa 170 – 180 cm groß. Er hat kurze, graue Haare und war zur Tatzeit u.a. mit einer grau-schwarzen Jacke und einem roten Shirt bekleidet. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

Quelle: news aktuell GmbH