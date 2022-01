2014Starten Sie Ihre Kampagne mit uns!

Wir generieren zeitweise 6000 Aufrufe täglich.

Erreichen Sie eine breitere Zielgruppe mit uns im Web und auf sozialen Netzwerken.

Gerne beraten wir Sie auch zu unseren Printmedien.

Wenn nicht „NEXT“, wann dann?

Diesen Slogan verbindet man nun schon seit 2010 mit dem Magazin NEXT. NEXT bietet eine Mixtur an Themen aus dem Kreis Koblenz und der Region – Veranstaltungen, Reportagen, Video- Interviews über und mit Menschen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur, Musik, Nightlife, Gastronomie und Lifestyle. Ergänzt werden die Lokalthemen durch ausgewählte Kolumnen, Reportagen und Features mit globalem Charakter.

Redakteure, Layout und Themen orientieren sich an allen Alters- und Berufsgruppen die das gastronomische und kulturelle Leben in der Region interessiert. Die Printausgabe erscheint monatlich mit einer Auflage von 12.000 Exemplaren und sorgt zeitweise auf 120 Seiten, an über 5.600 Auslagestellen für unverwechselbare

Spannung. Die sozialen Netzwerke und unsere Internetseiten sind fester Bestandteil unserer Onlinepräsenz in der Region.

Herausgeber des Magazins ist die Werbeagentur blick-fang, die sich schon seit 1993 in der Region als fester Standpunkt etabliert hat. Nutzen Sie die Vorteile von

NEXT als Plattform für Ihre Print- und Onlinewerbung – auch auf den sozialen Netzwerken.

Dank den Serviceinformationen und des Eventkalenders wirkt Ihre Werbung einen ganzen Monat, denn das NEXT wird vielfach im Monat gelesen und genutzt. Das bedeutet für Ihre Anzeige eine überdurchschnittliche Beachtung.

NEXT bietet im Allgemeinen ideale Zielgruppenverdichtungen:

junge, mobile, kaufkräftige Städter mit ausgeprägten Konsumpräferenzen, trendbewusst, vital, sportlich und kulturell aktiv wie kaum eine andere Zielgruppe.

