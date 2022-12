Koblenz (ots) – Derzeit stehen auf einem Abstellplatz, in der Daimlerstraße, in Koblenz-Wallersheim, 5 Linienbusse in Vollbrand. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz. Aufgrund der Löscharbeiten kann es vor Ort zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Quelle: news aktuell GmbH