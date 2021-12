Oberwesel (ots) – Am 23.12.2021, gegen 5 Uhr, wurde die Polizei über den Brand eines Holzlagerschuppens in Oberwesel Ortsteil Dellhofen informiert. Trotz sofortiger Aufnahme der Löscharbeiten durch die freiwillige Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass der Brand auf ein angrenzendes Einfamilienhaus übergriff. Die Bewohner konnten ihr Haus rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Das Haus wurde stark beschädigt. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Quelle: news aktuell GmbH