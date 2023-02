Betzdorf (ots) – Am 17.02.23, ca. 22:00 Uhr werden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Betzdorfer Ladestraße gerufen. Brandort ist ein derzeit ungenutztes, gewerbliches Gebäude welches unmittelbar an der Siegbrücke liegt.

Die Feuerwehr der VG Betzdorf kann den Brand im Gebäude schnell löschen. Aus bisher ungeklärter Ursache ist Inventar im Inneren des Gebäudes in Brand geraten. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei Betzdorf hat Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.