Wie könnte man einen besonderen Anlass, wie die Hochzeit, Kindesgeburt oder Jubiläen besser verewigen, als durch Pflanzung eines Baumes. Am Samstag, 6. April, um 9 Uhr ist es wieder soweit. Pünktlich mit dem Frühjahrserwachen bietet die Stadtverwaltung Koblenz den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, im Jubiläumswald am Waldlehrpfad am Rittersturz einen Baum zu pflanzen.

Die Pauschale für die Pflanzung beträgt 150,00€ pro Baum. Anmeldungen und die Bestellungen der Baumart kann bis zum 3. April erfolgen unter: marc.brombach@wald-rlp.de Für weitere Informationen stehen die Stadtwaldförsterin Miriam Nass (0162-2517082) und Stadtwaldförster Marc Brombach (0175 584 29 75) zur Verfügung.