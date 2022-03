Bad Marienberg (ots) – Am Mittwoch, dem 09.03.2022 kam es um 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Lichtsignalanlage Kreuzung Langenbacher Straße / Bismarckstraße. Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Seat Altea und einem VW Golf. Beide Fahrzeuge waren grau/silberfarben. Möglich Zeugen werden gebeten, sich bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email:

pihachenburg@polizei.rlp.de. zu wenden.

