Autorenlesung mit Barbara Ortwein

Am 11. September lädt der Freundschaftskreis Koblenz-Austin zur Vorstellung des dritten Teils der Texas Saga von Barbara Ortwein um 18:30 in die Stadtbibliothek Koblenz (Zentralplatz 1) ein. Der Eintritt ist frei.

Barbara Ortwein setzt in diesem letzten Roman ihrer Texas-Saga die Geschichte ihrer fiktiven Familie Engelbach und vieler historischer Personen im damaligen Friedrichsburg, dem heutigen Fredericksburg, fort.

Wieder lässt die Autorin dank umfangreicher Recherchen in Texas, im ehemaligen Indianerterritorium (dem heutigem Oklahoma) und in Deutschland ihre fiktiven Hauptpersonen mit zahlreichen historischen Personen in den Orten interagieren. Im dritten Band ihrer spannenden Auswanderer-Saga von Bremen nach Texas beschreibt Barbara Ortwein, wie es der deutschen Auswandererfamilie Engelbach von 1865 bis 1898 im gesetzlosen „Wilden Westen“ ergeht und wie sie die Sehnsucht nach Deutschland nie verlassen wird.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 16.08.2019