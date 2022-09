Koblenz (ots) – Die Polizei Rheinland-Pfalz feiert 2022 ein ganz besonderes

Jubiläum: Wir werden 75 Jahre alt. Ein Dreivierteljahrhundert, in dem wir für die Sicherheit von über vier Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz sorgen.

Doch was machte die Polizei in all’ den Jahren aus? Wie veränderte sie sich bis zum heutigen Tag? Die Geschichte der Polizei können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger bei unserer “Wanderausstellung” ansehen. Zwischen der 37.

und der 40. KW befindet sich diese im Polizeipräsidium Koblenz und kann jeweils dienstags und an zwei Donnerstagen nach vorheriger Anmeldung zu folgende Zeiten besucht werden:

– Dienstag, 13.09.: 13-15 Uhr

– Dienstag, 20.09.: 13-15 Uhr

– Dienstag, 27.09.: 10-12 Uhr

– Donnerstag, 29.09.: 16-18 Uhr

– Dienstag, 04.10.: 10-12 Uhr

– Donnerstag, 06.10.: 16-18 Uhr

Anmeldungen nehmen wir per E-Mail an service.presse@polizei.rlp.de entgegen.

Wer es bis dahin nicht aushalten kann, findet die Ausstellung dieses Wochenende am 10.09.2022 ab 10:00 Uhr beim Tag der offenen Tür des Landeskriminalamtes und des Polizeipräsidiums Mainz am dortigen Valenciaplatz. Was dort geboten wird?

Hier gibt es weitere Informationen: https://s.rlp.de/KzJNy

Lassen Sie die Geschichte der rheinland-pfälzischen Polizei auf sich wirken!

