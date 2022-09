Ausflug in die Historie: Gewandet als Karl Ludwig Prinz von Wied, genannt General Neuwied, erzählte Robert Raab vor dem Deichtor am Biergarten Geschichten rund um Neuwied. In seinem anschaulichen, „Von den Römerbrücken bis zum Deichbau“ betitelten Vortrag brachte er den zahlreichen Zuhörern die Historie Neuwieds näher. Raab begann mit der Besiedelung des Neuwieder Beckens vor rund 13.000 Jahren, ging auf die römische Vergangenheit ein und schloss seinen Beitrag mit dem Großprojekt des Deichbaus in den Jahren 1928 bis 1931. Der Vortrag war die Auftaktveranstaltung zum zweiten Semester des Jahres 2022 des „Forum Aktive Ältere“. Dafür wird jährlich ein attraktives Angebot aus verschiedenen Bereichen wie Kultur, Gesellschaft oder Gesundheit zusammengestellt. Der im Forum versammelte Kreis freut sich über neue interessierte Teilnehmende. Weitere Informationen dazu finden sich auf der Homepage der vhs Neuwied: www.vhs-neuwied.de.