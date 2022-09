Ariendorf (ots) – Am Samstagmittag ereignete sich am Bahnübergang in Ariendorf auf der B 42 ein folgenschwerer Auffahrunfall. Da sich Fahrzeuge auf dem Gleisbett gestaut hatten, sprang die Ampelanlage auf der B 42 auf rot, um den Fahrzeugen das Abfließen zu ermöglichen. Verkehrsbedingt hielten dann die Pkw auf der B 42 an, was eine 33-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Köln zu spät bemerkte. Sie fuhr auf den vor ihr fahrenden Pkw auf, welcher nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde niemand.