Der Weinberg ruft! Mit dem Skizzenbuch ins Gold der herbstlichen Weinberge eintauchen

Die Urban Sketcher sind eine weltweite Gemeinschaft von Künstlern, die die Orte zeichnen, in denen sie leben oder zu denen sie reisen. Die Dozentinnen Stefanie Frank und Kerstin Wichmann nehmen Sie mit gemeinsam loszuziehen und die Welt aus Ihrer Sicht zu zeichnen. Knorrige Weinstöcke, verwitterte Mauern – zeichnen hoch über der Mosel zwischen Koblenz-Güls und Winningen. Es werden kleine Skizzen angefertigt und mit goldenen Farben die herbstliche Atmosphäre eingefangen. Gut zu Fuß und dem Wetter entsprechend gekleidet, geht es auf eine Künstlerische Wanderung.

Kursnummer: 2.0711. Termin: 9.10.21– 10:00 bis 16:00 Uhr, Treffpunkt: Sportplatz in Koblenz-Güls. Kosten 26,40€.

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder (0261) 129-3702/3711/3730/3732/3740.

Mit „Alten“ Energien in die Zukunft:

Eine Vortragsreihe zur regenerativen Energiewende, Elektromobilität und Wasserstofftechnologie an der vhs Koblenz.

Die neue Energiepolitik der Regierung hat ihre Meilensteine gesetzt. Der Ausstieg aus der Atomenergie, Erdöl und Kohle als Primär-Energie-Träger ist absehbar. Klimaschutz, Umweltschutz und neue Energietechnologie sind die Antreiber für einen Gesamtgesellschaftlichen Energieumstieg. Das Zeitalter der Fossilen Energien ist absehbar und rückt näher.

Welche Technik ist wo optimal einsetzbar, was macht Sinn. Wo sind die Zusammenhänge, was ist die Grundlage für Politik und Wirtschaft. Fragen die In der Vortragsreihe behandelt werden. Wasserstoff, Elektro oder Brennstoffzelle welche Technologie entfaltet in welchem Bereiche die volle Energie.

Der Dozent Hans Joachim Thon, unteranderem Vorstandsmitglied des H2BZ Netzwerkes RLP e.V. und Landesbeauftragter des DWV (Deutscher Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband). Gibt an 4 Terminen im November Einblick in die Welt der Energien unserer Zukunft. Der Kurs findet als Präsenz Veranstaltung in der vhs Koblenz und Online statt.

Erfahren Sie mehr über eines der Gesellschaftlichen Zukunftsthemen unserer Zeit. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie Anwendungen auch in Ihrem Alltag.

Die Vorträge der Reihe:

Wasserstoff, ein Bestandteil der regenerativen Energiewende (Datum:2.11.21)

Elektromobilität mit Batterie- und Brennstoffzellen-Fahrzeugen (Datum:8.11.21)

Logistik im Rahmen der Wasserstofftechnologie – Hausanwendungen (Datum:15.11.21)

Sicherheit von Hochdruck – Tanksystemen, mobil/stationär (Datum:22.11.21)

Kursnummer: 1.0403a, -b, -c, -d. Termine: 2.11, 8.11, 15.11 und 22.11.2021 – 19:00 Uhr, Raum: Saal 1 der vhs. Kosten 5,00€ je Veranstaltung.

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder (0261) 129-3702/3711/3730/3732/3740.