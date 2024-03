Viele Infos zu Berufen und Ausbildungsplätzen bekamen die Schülerinnen und Schüler dieser Tage beim 2. Ausbildungsmarktplatz in der Goethe-Realschule plus Koblenz. Neben der klassischen Ausbildungsmesse in der Aula hatten die Jugendlichen die Möglichkeit Vorträge anzuhören und auch selbst aktiv eine Versuchsreihe des Koblenzer Klärwerks durchzuführen. Organisiert wurde die Messe vom „Jobfux“ der Schule, Oliver Kreuter-Maagh, gemeinsam mit der Berufsberaterin der Jugendberufsagentur Silke Simmer. „Wir legen Wert auf Qualität statt Quantität und haben gezielt Unternehmen angefragt, die in den angrenzenden Stadtteilen ihren Standort haben. Mit einigen der Unternehmen besteht schon eine langjährige Kooperation, sodass wir gezielt Ausbildungssuchende vermitteln können.“, so Oliver Kreuter-Maagh. Auch Silke Simmer sieht Vorteile in der schulischen Messe: „Die Möglichkeit mit Betrieben in der gewohnten Umgebung, in einem lockeren Gespräch in Kontakt zu treten, ist für die Schülerinnen und Schüler eine gute Brücke zwischen Schule und einem Vorstellungsgespräch.“

Das Projekt „Jobfux“ wird durch die Stadt Koblenz und das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz aus arbeitsmarktpolitischen Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds plus (ESF+) gefördert.

Foto: Stadt Koblenz/Oliver Kreuter-Maagh