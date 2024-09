Kostenloses Beratungsangebot zur Dach- und Fassadenbegrünung: Auftakt im Innenstadtlabor

Kann ich Dach und Fassade meines Hauses oder meiner Garage begrünen und damit nicht nur ökologisch wertvoller, sondern auch einfach schöner machen? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Worauf muss ich achten? Und vor allem: Was kostet mich der Spaß?

Um solche Fragen geht es am Dienstag, 24. September, wenn das Stadtbauamt und das Planungsbüro „Stadt-Land-plus“ ab 19 Uhr zu einem Infoabend ins Neuwieder Innenstadtlabor auf dem Luisenplatz (Langendorfer Straße 120, ehemals „Geisen“) einladen. Die Beratung baut dabei auf dem städtische Entsiegelungs- und Begrünungskonzept auf und findet im Rahmen des Bundesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ statt.

Bei der auf 60 bis 90 Minuten angesetzten Veranstaltung wird es auch um Zuschussmöglichkeiten für die Bürger gehen: Die Stadt Neuwied hat kürzlich für Dach- und Fassadenbegrünungen, aber auch für Entsiegelungsmaßnahmen zum Zweck der Begrünung ein bis Juni 2026 laufendes Förderprogramm aufgelegt. Privatleute können für ihre individuelle Maßnahme bis zu 2500 Euro Zuschuss bekommen.

Grundsätzlich ist die Veranstaltung im Innenstadtlabor als Auftakt gedacht. Jeweils zu vereinbarende, persönliche Beratungen sollen das Angebot für die einzelnen Interessenten individuell vertiefen. Einzeltermine können direkt am 24. September vereinbart oder per Mail angefragt werden an: alinke@neuwied.de. Sowohl die Teilnahme an der Veranstaltung, als auch die individuellen Beratungen sind kostenlos.

Unabhängig von diesem Angebot geht die Stadt Neuwied selbst mit gutem Beispiel voran. Im Rahmen des Entsiegelungs- und Begrünungskonzeptes ist noch für das laufende Jahr die Begrünung der städtischen Tourist-Info sowie des angeschlossenen Toilettenhäuschens vorgesehen. Darüber hinaus sollen auf dem Theatervorplatz Entsiegelungen stattfinden. „Damit möchten wir als Stadt Neuwied auch zeigen, was möglich ist und hoffen, dass wir viele Eigentümerinnen und Eigentümer inspirieren und entsprechende Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel auch im privaten Bereich umgesetzt werden“, erklärt Stephanie Krings, die im Neuwieder Stadtbauamt gemeinsam mit Alena Linke für das Projekt verantwortlich ist.