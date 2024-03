Die drei Stadtteilbüchereien sind in den Osterferien vom 25. März bis zum 28. März 2024 geschlossen. Die Fahrbibliothek („Bücherbus“) fährt auch vom 25. März bis 28. März nicht. Ab dem 2. April stehen die dezentralen Abteilungen der Stadtbibliothek Koblenz wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung. Trotzdem muss man nicht auf die Bibliotheksnutzung und die Ausleihe von Medien verzichten. Die Zentralbibliothek im Forum Confluentes bleibt in den Ferien außer an den Feiertagen geöffnet.