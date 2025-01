Neuwied (ots) – Die Verhinderung von Jugendkriminalität ist ein wichtiges Anliegen von vielen beteiligten Institutionen. In Neuwied wurde hierzu im vorletzten Jahr das Haus des Jugendrechts eröffnet, in dem die Polizei, die Staatsanwaltschaft und die Jugendhilfe der Stadt Neuwied „unter einem Dach“ sehr eng zusammenarbeiten. Im letzten Jahr wurde ein Förderverein zur Unterstützung gegründet und eine Vielzahl an präventiven Projekten und Maßnahmen zur Verhinderung und Eindämmung der Jugenddelinquenz bestehen. Bei einem neuen Präventionsprogramm der Polizeiinspektion Neuwied, welches kürzlich ins Leben gerufen wurde, spielen Polizisten aus Neuwied mit den Kindern und Jugendlichen der evangelischen Jugendhilfe Oberbieber gemeinsam Fußball.

Ziel hierbei ist es, durch persönliches Kennenlernen Vorurteile abzubauen, die gegenseitige Akzeptanz zu fördern und ein positives Verhältnis zwischen den Jugendlichen und der Polizei zu schaffen. Gleichzeitig bietet der gemeinsame Teamsport die Möglichkeit spielerisch die sozialen Fähigkeiten der Teilnehmer zu fördern und Werte wie beispielsweise Fairness zu vermitteln.

Am 14.01.2025 wurde das Projekt erstmals in der Sporthalle der Paul-Schneider-Schule umgesetzt. Im Anschluss an die Fußballeinheit hatten die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit Einblicke in den Polizeiberuf zu erhalten. So konnte ein polizeilicher Funkstreifenwagen näher angeschaut werden und Fragen zum Polizeiberuf wurden beantwortet. Bereits beim ersten Termin haben über 20 Kinder und Jugendliche teilgenommen.

Im Anschluss zogen alle Beteiligten ein positives Resümee. Weitere Termine, auch unter Einbindung weiterer Behörden, sind bereits geplant.