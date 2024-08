Birken-Honigsessen (ots) – Am 15.08.2024, gegen 17:30 Uhr befuhr eine 34-jährige Fahrzeugführerin die Hauptstraße in Richtung Bergstraße im Ortsbereich Birken-Honigessen. Im Bereich einer Fahrbahnverengung missachtete ein entgegenkommendes Fahrzeug den Vorrang der 34-jährigen Fahrerin. Das Fahrzeug im Gegenverkehr touchierte den linken Außenspiegel des Pkw der 34-Jährigen, der dabei beschädigt wurde. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Bei dem flüchtigen Fahrzeug solle sich um einen älteren weißen Kastenwagen mit einem männlichen Fahrer gehandelt haben. Hinweise an die Polizei Wissen.