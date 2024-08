Wissen (Sieg) (ots) – In der Nacht 02./03.08.2024 beschmierten unbekannte Täter die Fassade der DRK-Wache in der Wissener Innenstadt mit silberner Farbe. Ebenso wurde ein Gartentor mit einem Graffititag beschädigt. Hinweise zu den Taten an die Polizeiwache Wissen.