Eintritt frei: Malaka Hostel, Äl Jawala und Caracou spielen Ende August in den Goethe-Anlagen

Ob ABBA, Bach oder Capital Bra: Musik schafft immer Neues durch die Kombination bekannter Motive. Die Verschmelzung unterschiedlicher Genres feiert der „creole_sommer“, ein beschauliches Musikfestival in Neuwied. Dieses Jahr spielt am Freitag, 23. August, von 20 bis 22 Uhr die Gruppe „Malaka Hostel“ – ihre Musik beschreiben sie vielsagend als „Global Pop & Umpa-Umpa“. Es folgen „Äl Jawala“ am Samstag mit ihren Eigenkreationen zwischen Balkan-Brass und Afro-Beats, ebenfalls von 20 bis 22 Uhr. Am Sonntag geht es früher los: Von 14 bis 16 Uhr bringen „Caracou“ Jazz und Chansons mit virtuosem Saitenspiel in die Goethe-Anlagen. Der Park am Rhein ist seit 2015 Bühne des Weltmusikfestes.

Alle drei Bands kommen aus Deutschland (Freiburg und Dresden), ihre musikalische Heimat suchen sie auf der ganzen Welt und erfinden sich dabei immer wieder neu. Die Konstante: Ein enger Dialog mit dem Publikum, das bisweilen selbst Teil der Performance wird. Ob entspannt zuhören, mitwippen oder ekstatischer Tanz: Der creole_sommer verspricht, auch dieses Jahr ein musikalisch-sinnliches Erlebnis für die ganze Familie zu werden.

creole_sommer-Organisator Pascal Stoltze vom Amt für Stadtmarketing freut sich über seinen Coup: „An einer der Bands habe ich bereits seit Jahren herumgebaggert“, berichtet er – und dieses Jahr kommen sie endlich nach Neuwied. „Die Kombi aus diesen drei so unterschiedlichen Gruppen, die dennoch eine ganz ähnliche Philosophie verkörpern, ist für mich der Inbegriff des creole_sommer“, so Stoltze.

Internationales Musik-Picknick am Samstagmittag

Um dem creole_sommer einen noch stärkeren Festivalcharakter zu geben, wurde das Programm erweitert: Am Samstag lockt bereits von 11 bis 14 Uhr das Musik-Picknick der Sozialen Stadt in die Goethe-Anlagen am Pegelturm. Quartiermanagerin Alexandra Heinz konnte die Lokalmatadore „Corzilius, Dames & Hoff“ gewinnen, dieses in den creole_sommer eingebettete Tagesprogramm musikalisch zu gestalten. Bei internationalen Speisen und erfrischenden Getränken werden die Goethe-Anlagen einmal mehr zum gemeinsamen Garten des multikulturell geprägten Quartiers. Der Eintritt ist an allen drei Tagen kostenfrei.

