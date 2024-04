DRK Kreisverband baut Verpflegungstruppe im Auftrag der Kreisverwaltung Neuwied auf – Erstes Treffen am 8. April 2024

Kreis Neuwied. Als ein bewährter Partner unterstützt der DRK Kreisverband Neuwied die Kreisverwaltung im ehrenamtlichen Katastrophenschutz mit Einheiten des Führungs-, Sanitäts- & Betreuungsdienstes. Nun baut das Deutsche Rote Kreuz des Landkreises im Auftrag der Kreisverwaltung die neue Katastrophenschutzeinheit „Verpflegung“ auf.

Wie der Name bereits vermuten lässt, sorgt der Trupp für das leibliche Wohl von Einsatzkräften und Betroffenen, indem er vor Ort die Versorgung mit Essen und Getränken gewährleistet. Neben der Wahrnehmung der Aufgaben aus dem Katastrophenschutz wird der Verpflegungsdienst auch auf größeren Übungen und Einsätzen dabei sein.

Dazu suchen Kreisverwaltung und DRK entsprechende ehrenamtliche Aktive. Wer sich also idealerweise schon etwas mit Lebensmitteln auskennt und seine Fähigkeiten in die Gefahrenabwehr einbringen möchte, kann sich am Montag, 8. April 2024, ab 18:30 Uhr bei der Informations- & Auftaktveranstaltung in den Räumlichkeiten des DRK Kreisverbandes Neuwied, Marktstraße 94, in 56564 Neuwied grundsätzlich kundig machen. Wegen der Planungen bittet das DRK um eine kurze Teilnahmeinformation unter info@kv-nr.drk.de