Koblenz. Die Koblenz Open bekommen weiteren deutschen Zuwachs: Nach drei Absagen rücken neben Daniel Masur (ATP 221) auch Max Rehberg (ATP 265) und Bernabe Zapata Miralles (Spanien/ATP 276) direkt in das Hauptfeld des prestigeträchtigen Hallenturniers. Die hierdurch freiwerdende Wildcard erhält infolgedessen Rudolf „Rudi“ Molleker (ATP 263), der somit nicht in der Qualifikation antreten muss.

Mit Zapata Miralles tritt ein ehemaliger Top-40-Spieler in der Koblenzer EPG Arena (ehemals CGM Arena) an. Der kampfstarke Spanier spielte in der Vergangenheit vor allem auf Asche erfolgreich und erreichte etwa 2022 bei den French Open als Qualifikant die vierte Runde. 2023, als er sein bestes Jahr auf der Tour spielte, erreichte er bei gleich zwei Sandplatzturnieren das Halbfinale und spielte seine erste Viertrundenpartie bei einem Masters-Turnier.

Schönhaus und Topo erhalten Qualifikations-Wildcards

Unterdessen wurden die verbliebenen zwei Wildcards für die Qualifikation an Max Schönhaus (ATP 1117) und Marko Topo (ATP 398) vergeben. Der 17-jährige Schönhaus sorgte im vergangenen Sommer für Schlagzeilen, als er gemeinsam mit seinem amerikanischen Partner Alexander Razeghi die Junioren-Doppelkonkurrenz im Wimbledon gewann. Sein 21-jähriger Landsmann Topo gewann im vergangenen Jahr zwei ITF-Turniere und trat mittels einer Wildcard bei den BMW Open in München und den Hamburg Open im Hauptfeld an.

Bildzeile (Molleker, Rudolf): Rudolf Molleker erhält eine Wildcard für das Hauptfeld der Koblenz Open 2025. © Meierhans Fotografie (honorarfrei)

Bildzeile (Topo, Marko): Marko Topo tritt ab Sonntag in der Qualifikation in der Koblenzer EPG Arena an. © Meierhans Fotografie (honorarfrei)