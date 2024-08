Landrat Achim Hallerbach bietet Bürgerinnen und Bürgern Sprechstunden an – Online-Anmeldungen ab sofort möglich!

Kreis Neuwied. Am Puls der Zeit zu sein bedeutet auch, ein Ohr für die Bürgerinnen und Bürger zu haben. In diesem Sinne lädt Landrat Achim Hallerbach zur regelmäßigen Bürgersprechstunden ein. Online-Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Ab Ende August besteht für Bürgerinnen und Bürger wieder die Gelegenheit, mit Landrat Achim Hallerbach in einen direkten Austausch zu treten. Die nächste Bürgersprechstunde findet am Dienstag, 27. August 2024, von 15:00 – 17:00 Uhr, in der Kreisverwaltung Neuwied statt. Alle Themen, die die Kreisverwaltung betreffen und/oder bei denen Landrat Hallerbach die Bürgerinnen und Bürger gegebenenfalls unterstützen kann, können in der Bürgersprechstunde besprochen werden. Selbstverwaltungsangelegenheiten der Kommunen, anhängige Verfahren vor dem Kreisrechtsausschuss oder vor Gerichten oder Vorgänge, die ein Gericht rechtskräftig abgeschlossen hat, sind allerdings Themenfelder, in die der Landrat sich grundsätzlich nicht einschalten kann.

Infos und Anmeldung unter:

https://www.kreis-neuwied.de/kv_neuwied/live/Home/B%C3%BCrgerservice/B%C3%BCrgersprechstunde%20des%20Landrates/

Weitere Termine:

Oktober 2024 14:00 – 15:30 Uhr Januar 2025 16:00 – 18:00 Uhr März 2025 16:00 – 18:00 Uhr

Bildunterzeile: Landrat Achim Hallerbach bietet Bürgerinnen und Bürgern Sprechstunde ein – Online-Anmeldung ab sofort möglich. Foto: Martin Boden/Kreisverwaltung Neuwied