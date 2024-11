koveb installiert DFI-Anzeiger im Busbahnhof Löhr-Center / Teilsperrung des Busbahnhofs während der Baustelle

Gute Nachrichten für Fahrgäste: Mit dem Busbahnhof „Bf Stadtmitte/Löhr-Center“ stattet die koveb einen weiteren zentralen Umsteigebahnhof mit dynamischer Fahrgastinformation aus. Nach den Haltestellen „Hauptbahnhof“ und „Zentralplatz/Forum“ sind damit alle drei Koblenzer ÖPNV-Verkehrsknotenpunkte digital up to date.

Am Montag, dem 18.11., starten die vorbereitenden Montagearbeiten für sieben digitale Anzeige-Displays an den Bussteigen und einen großen Übersichts-Anzeiger. Über diese sogenannten „DFI-Anzeiger“ erhalten Fahrgäste künftig die Fahrtzeiten der Busse in Echtzeit sowie Infos zu Umsteigemöglichkeiten.

Die Anzeiger werden an die Decke des Busbahnhofs montiert, damit sie gut sichtbar sind, aber auch nach der geplanten Kernsanierung der Haltestelle „Bahnhof Stadtmitte/Löhr-Center“ weiterhin eingesetzt werden können. In einem ersten Schritt werden Strom- und Ethernetkabel verlegt sowie Haltevorrichtungen installiert. Noch vor Weihnachten werden anschließend die Displays montiert.

Während der Montagearbeiten ist vom 18.11. bis voraussichtlich 22.11.2024 eine teilweise Sperrung des Busbahnhofs „Bf Stadtmitte/Löhr-Center“ und die Umlegung von Bussteigen notwendig. Betroffen sind die beiden Fahrbahnen zum Einkaufszentrum hin.

Gesperrt: Steige D, E, F, G

Weiterhin geöffnet: Steige A, B, C

Die koveb richtet Ersatzhaltestellen vor dem Löhr-Center ein, die vor Ort ausgeschildert sind. Hierhin werden die Linien der Bussteige G und C verlegt. Betroffen sind überwiegend die Regionallinien. Die Buslinien, die regulär an den Bussteigen D, E, F halten, werden um eine Fahrbahn nach außen verlegt an die Steige A, B, C. Die beigefügte Grafik zeigt die Abfahrtsorte der jeweiligen Linien.

Umlegung der koveb-Linien im Einzelnen:

Linie 2/12 Richtung Wallersheim/Kesselheim

Ein-/Ausstieg ab sofort an Steig C (statt F)

Linie 3/13 Richtung Güls

Ein-/Ausstieg ab sofort an Steig B (statt E)

Linie 4/14 Richtung Hauptbahnhof

Ein-/Ausstieg ab sofort am Außensteig vor dem Löhr-Center an der Hohenfelder Straße (statt Steig G)

Linie 5/15 Richtung Metternich

Ein-/Ausstieg ab sofort an Steig B (statt E)

Linie 6/16 Richtung Horchheimer Höhe

Ein-/Ausstieg ab sofort an Steig C (statt F)

Linie 7 Richtung Globus

Ein-/Ausstieg ab sofort an Steig C (statt F)

Linie 9 Richtung Hauptbahnhof

Ein-/Ausstieg ab sofort am Außensteig vor dem Löhr-Center an der Hohenfelder Straße (statt Steig G)

Linie 10 Richtung Arzheim

Ein-/Ausstieg ab sofort an Steig A (statt D)

Nachtbus-Linien

Linie N3: Ein-/Ausstieg ab sofort an Steig B (statt E)

Linie N6: Ein-/Ausstieg bleibt an Steig A

Linie N7: Ein-/Ausstieg ab sofort an Steig C (statt F)