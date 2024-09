Am 29. September um 15 Uhr lädt das Koblenzer Tierheim zur Lesung des neuen Kinderbuchs “Katerich Herr Mauzerisch – Eine katerische Freundschaft” der Koblenzer Autorinnen Katharina Göbel und Marla Backendorf ein. In dieser liebevoll erzählten Geschichte geht es um unerwartete Freundschaften und die besondere Bindung zwischen Mensch und Katze. Steffen, der zunächst wenig mit Tieren anfangen kann, freundet sich mit einem kleinen schwarzen Kater an und entdeckt durch ihn die Freude an tierischen Gefährten. Dabei trifft er den 8-jährigen Tom, der dringend einen Freund zum Kuscheln braucht – und so entsteht eine herzerwärmende Verbindung zwischen zwei Menschen und einem Kater.

Die Lesung wird die jungen Zuhörer verzaubern, denn mit seiner fesselnden und leicht zugänglichen Sprache ist dieses Buch perfekt für Kinder geeignet und inspiriert zu Freundschaft, Liebe und Mitgefühl – besonders gegenüber Tieren.

Ein Highlight: Mindestens 1 Euro pro verkauftem Buch sowie die Eintrittskosten wird an das Katzenhaus des Koblenzer Tierheims gespendet, sodass Katerich Herr Mauzerisch nicht nur Freude bereitet, sondern auch Katzen in Not unterstützt.

Auch das Pfötchen Café ist an dem Tag des 29. September von 14 bis 17 Uhr geöffnet und bietet sowohl für die Kinder als auch die Erwachsenen Kaffeespezialitäten und Kuchen zur Stärkung vor, während und nach der Lesung.

Ort: Koblenzer Tierheim, (Zaunheimer Straße 26, 56072 Koblenz)

Zeit: 29. September 2024, 15 Uhr

Eintritt: 10 Euro

Voranmeldung: erforderlich über veranstaltung@tierheim-koblenz.de

Seien Sie dabei und genießen Sie einen unvergesslichen Nachmittag voller Geschichten, die Groß und Klein begeistern!

Literarische Grüße