Vielseitiges Programm am 8. September

Bendorf. Am Sonntag, 8. September, nehmen die Stadt Bendorf und der Kulturpark Sayn mit ihren vielseitigen Denkmälern erneut am Tag des offenen Denkmals teil und laden zur Entdeckungstour ein.

Passend zum Motto „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“ öffnen auch in Sayn und Bendorf historische Gebäude und Kultureinrichtungen ihre Türen für interessierte Besucherinnen und Besucher.

Um 11 Uhr findet ein Vortrag mit anschließender Führung zur Geschichte der ehemaligen Jacoby’schen Heil- und Pflegeanstalt mit Dietrich Schabow statt. Eine besondere Gelegenheit – denn das Denkmal kann lediglich im Rahmen der Führung besichtigt werden.

Die Jacoby’sche Heil- und Pflegeanstalt, war eine Einrichtung insbesondere für jüdische “Nerven- und Gemüthskranke”. Sie bestand von 1869 bis 1942 und endete mit der Deportation und Ermordung der Bewohner und Pflegekräfte. Von 1951 bis 1997 unterhielten die Salesianer Don Boscos eine Schule mit Internat. Die Gebäude wurden 1999 von der Josefs-Gesellschaft übernommen, die dort Wohnangebote für Menschen mit Behinderung geschaffen hat.

In der Sayner Hütte steigt am 7. und 8. September das „Mückenfest“ mit einem vielseitigen Programm. Unterstützt von Vereinen aus ganz Bendorf und dem Fürstenhaus Sayn-Wittgenstein-Sayn hat die Stiftung Sayner Hütte ein vielseitiges Programm mit Aktionen für Groß und Klein auf die Bühne gestellt.

Zum Tag des offenen Denkmals gibt es um 10, 11 und 12 Uhr Führungen über das eindrucksvolle Areal, ganztägig ist für kulinarische Genüsse gesorgt.

Kinder dürfen sich auf eine Mücken-Mal-Aktion samt Mückenausstellung freuen. Um 15 Uhr gibt es einen Tanzauftritt zum ERIH-Tanzfestival „WORK IT OUT – DAY OF INDUSTRIAL CULTURE“ live in der Gießhalle mit der Garde Stromberg, der Möhnengarde Mülhofen und den Sayner Funken. Europaweit wird an diesem Tag vor, in und sogar auf imposanten Industriekulissen getanzt und das industrielle Erbe als attraktiver Erlebnisort in Szene gesetzt.

Die Sayner Hütte ist auch Ausgangspunkt für eine Abenteuerrallye für Familien durch den Kulturpark Sayn: Von tierischen Begegnungen über knifflige Aufgaben bis hin zu naturkundlichen Entdeckungen – es gibt viel zu sehen und zu staunen. Abenteuerpässe liegen in der Sayner Hütte, im Garten der Schmetterlinge und im Neuen Museum Schloss Sayn kostenlos bereit.

Immer lohnenswert ist auch ein Besuch in der Hein’s Mühle. Das liebevoll restaurierte Mühlenmuseum ist am Tag des offenen Denkmals von 11 bis 17 Uhr für Interessierte geöffnet. Von 11 bis 16 Uhr sorgt das „Shamrock-Duo“ für Livemusik und das gastronomische Angebot kann sich ebenfalls sehen lassen: Betty’s Weinwelt bietet Weine und Sekte an, der Meisenhof „Hopfenmeise“ und Burger.

Auch die eindrucksvolle Abtei Sayn öffnet am Aktionstag ihre Tore. Der Förderkreis der Abtei bietet um 13,14,15 und 16 Uhr kostenlose Führungen in dem ehemaligen Prämonstratenserkloster mit kurzer Orgeleinführung an.

Endlich wieder am Tag des offenen Denkmals dabei ist die Burg Sayn. Hier besteht von 10 bis 17 Uhr die Möglichkeit zum Bogenschießen, zudem gibt es spannende Infos über mittelalterliche Waffen. Ritter Herrmann steht für Führungen durch die Oberburg bereit. Auch für das leibliche Wohl ist ganztätig im Burghof gesorgt.

Auch der Römerturm am UNESCO Welterbe Limes ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Natur- und Landschaftsführer Werner Langhals informiert über den Römerturm und den ehemaligen Grenzwall.

Wer möchte, kann sich nach dem Erklimmen des Turms mit einem Glas Wein belohnen. Besonders lohnt sich ein Besuch zwischen 10 und 14 Uhr, wenn der Limes Cicerone Conrad Lunar in voller Gewandung vor Ort ist und Petra Weinand beim Haarflechten römische Frisuren zaubert.

Die St. Medard Kirche in Bendorf kann ebenfalls besichtigt werden. von 12 bis 17 Uhr gibt es in der katholischen Kirche kleine Führungen mit Altbürgermeister Michael Syré.

Fotos zur lizenzfreien Nutzung:

Auf der Sayner Hütte steigt am 7. und 8. September das „Mückenfest“ mit einer Abenteuerrallye am Tag des offenen Denkmals.