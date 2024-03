Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) ist für die Instandhaltung der Bundesstraßen zuständig – auch in Neuwied. Im April wird der LBM an der Mittelweg-Brücke über die B42 arbeiten. Für die Dauer der Arbeiten wird eine Umleitung eingerichtet. Anstelle der Abfahrt auf Höhe Block sind die Abfahrten bei Engers oder dem Distelfeld zu nutzen. Landwirtschaftliche Fahrzeuge und alle Fahrzeuge unter einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h, die also nicht über die Bundesstraße fahren dürfen, werden über die L260, L262 und L307 umgeleitet. Die Umleitungen werden durch den LBM detailliert ausgeschildert. Die Sperrung der Mittelweg-Brücke tritt am Dienstag, 2. April, in Kraft.