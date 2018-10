Zwei Reifen zerstochen

Lahnstein (ots) – In dem Zeitraum vom 18.10.2018 bis zu dem 20.10.2018 stellte der Geschädigte sein Fahrzeug, ein Mercedes E 270 CDI, in der Gymnasialstraße in Lahnstein am rechten Fahrbahnrand ab. Einmal vor dem Anwesen 17 und einmal vor dem Anwesen 18. Hierbei wurden zwei Mal die Reifen des Fahrzeuges zerstochen- zuerst der rechte Vorderreifen und am Folgetag der rechte Hinterreifen. Da keine weiteren Fahrzeuge beschädigt wurden, wird davon ausgegangen, dass gezielt dieses Fahrzeug beschädigt werden sollte. Wer kann dazu Hinweise geben?

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 22.10.2018