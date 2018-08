ZONTA Kleiderbasar zum Schängelmarkt

Versand einer Pressemeldung auf Bitte des Zonta-Clubs Koblenz Rhein-Mosel:

Auch in diesem Jahr veranstaltet der Zonta-Club Koblenz Rhein-Mosel wieder einen Secondhand-Kleiderbasar in der Passage des Schängel-Centers. Angeboten werden gut erhaltene hochwertige Damengarderobe und Accessoires in allen Größen und für jedes Alter. Der Basar findet statt am Samstag, den 15. September, von 10 Uhr bis 16 Uhr, in der Passage des Schlängel-Centers am Zentralplatz.

ZONTA, 1919 gegründet, ist eine internationale Vereinigung von Frauen in verantwortlichen Berufen. Ziel von ZONTA ist die Verbesserung der Situation von Frauen weltweit und vor Ort.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 24.08.2018