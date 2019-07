Zigarettenautomat in Koblenz-Arzheim geklaut

Koblenz (ots) – Mit brachialer Gewalt rissen Unbekannte in der Nacht zum 10.07.2019 einen Zigarettenautomaten an der Turnhalle in der Forststraße von der Wand. Der Automat wurde komplett gestohlen. An der Fassade der Turnhalle entstand Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 11.07.2019