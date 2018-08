Zeugenaufruf der Polizei in Simmern

Koblenz (ots) – In der Nacht vom 17.08.2018 auf den 18.08.2018 wurden von unbekannten Tätern in der Schulstraße in Kirchberg mehrere Gullideckel herausgehoben und auf die Straße gelegt. Zum Teil wurden die Gullideckel auch in die Vorgärten der angrenzenden Anwesen geworfen. Anwohnerangaben zufolge, zog eine lautstarke Personengruppe zwischen 02:30 und 03:00 Uhr durch die Straße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Simmern unter der 06761/921-0.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 22.08.2018