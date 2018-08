Zeugen gesucht – NEUWIED – Radfahrer angefahren und weggefahren

Neuwied (ots) – Bereits am vergangenen Dienstag (14.08.2018) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Rasselsteiner Straße in Neuwied, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Ein bislang unbekannter PKW verließ die Ausfahrt der Firma Rasselstein/Tierklinik und missachtete hierbei einen auf dem Radweg befindlichen Zweiradfahrer. In der Folge wurde der Radfahrer auf die Motorhaube des PKW geschleudert und kam zu Fall. Der junge Mann erlitt durch den Zusammenstoß glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Die Fahrerin des PKW erkundigte sich kurz nach dem Wohlergehen des Radfahrers, fuhr dann jedoch in Richtung Innenstadt davon, ohne sich weiter um den Verletzten zu kümmern. Es soll sich um einen roten Kleinwagen unbekannter Marke und Kennzeichen gehandelt haben. Die blonde Fahrerin soll zirka Ende 30 Jahre alt gewesen sein.

Die Polizei Neuwied bittet Zeugen des Verkehrsunfalles sich mit der Polizeiinspektion Neuwied, unter der Rufnummer 02631/878-0 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 17.08.2018