Wer kann Hinweise zum Täter geben?

Koblenz (ots) – In der Nacht vom 11.05.2019 (Samstag) auf den 12.05.2019 kam es am Ausgang der Unterführung am Moselring hier in Koblenz zu einer Körperverletzung. Die Polizei Koblenz sucht dringend Zeugen der Tat. Am Ausgang der Unterführung kam es zwischen einem männlichen Passanten und dem Täter zunächst zu einem Streit, bei dem der Täter den anderen Mann ins Gesicht schlug. Kurze Zeit später trafen die beiden nochmals an der gleichen Stelle aufeinander. Nun nahm der Täter eine leere Weinflasche, zerbrach sie und drohte damit. Der Täter trug eine grauschwarze Jeanshose, eine schwarze Jacke, hat kurze braune Haare und sprach nur schlecht Deutsch. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der 0261 103-0.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 16.05.2019