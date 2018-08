Wasserwoche im Spielhaus erfolgreich

In der 5. Sommerferienwoche bietet das Spielhaus am Moselufer in jedem Jahr eine ganztägige Ferienbetreuung an. In diesem Jahr stand die Woche ganz unter dem Motto „Wasser“. So startete der erste Tag nach dem Kennenlernen mit dem Aufbau einer großen Wasserbaustelle im Spielhaus-Garten. Die kreativen Köpfe konnten Karten mit Marmorierfarbe gestalten und so tolle individuelle Muster entstehen lassen. Nach dem Mittagessen standen der Bau von Booten und die Herstellung von Wassereis auf dem Plan.

Ferner standen in der Woche einige Ausflüge auf dem Programm. Einer führte die Kinder mit den BetreuerInnen in die Erlebniswelt „Mosellum“. Dort konnten alle anhand einer spannenden Rallye viele interessante Informationen rund um die Mosel erfahren. Zum Mittagessen machte die Gruppe im Hotel „Contel“ Station, um dann die Feuerwehr Koblenz zu besuchen.

Ein anderer Ausflug führte ins Bienhorntal. Alle Kinder hatten Spaß daran, den Bachlauf und den Wald zu erkunden. Nach einem großen Picknick auf dem Spielplatz führte der Rückweg am Schloss Koblenz und der dortigen Wasserstelle vorbei.

Nich fehlen durfte natürlich ein ausgiebiger Besuch des Wasserspielplatzes. Am Nachmittag erforschten die Kinder durch spannende Experimente das Element Wasser und konnten zum Abschluss als WasserexpertInnen geehrt werden.

Am letzten Tag wurde eine vielseitige Wasserolympiade durchgeführt, die in einer riesigen Wasserschlacht endete. Bei gegrillten Würstchen und selbstgemachten Salaten endete die Ferienwoche. Alle Kinder und BetreuerInnen freuen sich schon auf das nächste Jahr.

Das Spielhaus hat während der Schulzeit und den Ferien täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Alle Kinder im Alter von sechs bis 12 Jahren sind herzlich zum Spielen, Bewegen und Experimentieren eingeladen. Das Angebot ist kostenlos.

Weitere Informationen: werktags ab 14 Uhr unter 0261 – 97 33 29 42.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 10.08.2018