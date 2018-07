VW-Golf in Koblenz gestohlen

Koblenz (ots) – Am gestrigen Abend erschien der Besitzer eines grauen VW Golf 6 bei der Polizei in Koblenz Metternich und zeigte den Diebstahl seines Autos an.

Der Pkw wurde am Freitag, 29. Juni 2018 im Wendehammer des Kesselheimer Wegs geparkt und verschlossen.

Als der Koblenzer am gestrigen Montag, 9. Juli 2018, gegen 17.00 Uhr wieder zurück zum Abstellort seines Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen KO-UT 530 kam, stellte er fest, dass dieses nicht mehr da war und von Unbekannten gestohlen wurde.

Die Polizeiinspektion Koblenz 2 bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Verbleib des Autos machen können, sich unter der Telefonnummer 0261/103-2911, oder Mail pikoblenz2@polizei.rlp.de zu melden.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 10.07.2018