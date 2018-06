Vorverkauf für DONNERSTAGSVORTRÄGE in der StadtBibliothek läuft seit 4. Juni

An jedem Donnerstag im Juli und August- jeweils um 17 Uhr – finden auch in diesem Jahr wieder die traditionellen DONNERSTAGSVORTRÄGE von Gleichstellungsstelle und StadtBibliothek Koblenz statt.

Start ist am 5. Juli mit dem Thema „Heitere Gelassenheit – Dem Leben mehr Freude und Leichtigkeit geben“. Wir alle kennen Menschen, die sich durch nichts provozieren und aus der Ruhe bringen lassen. Wie gerne hätte manche(r) von uns eine solche heitere Gelassenheit. Doch wir können weder Menschen noch Situationen verändern, sondern nur an unserer persönlichen Sichtweise und Einstellung arbeiten. Wie man durch Training zu einer optimistischen Grundhaltung finden kann, zeigt der Vortrag von Dorothee Döring. Dorothee Döring ist eine erfahrene Dozentin für Kommunikations- und Konfliktberatung und Autorin zahlreicher Bücher.

Eintrittskarten kosten 3 Euro und sind schon jetzt im Vorverkauf in der StadtBibliothek zu erwerben. Der Vortrag beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Ausführliche Informationen, auch zu den weiteren Vorträgen, finden Sie im Internet unter www.frauen.koblenz.de und www.stb.koblenz.de oder in den Flyern, die u.a. in der Stadtverwaltung und in der StadtBibliothek zur Mitnahme ausliegen.

Gerne können Sie sich mit Ihren Fragen auch direkt an die Gleichstellungsstelle wenden: Fon 0261/ 129 1051 oder E-Mail gleichstellungsstelle@stadt.koblenz.de

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 04.06.2018