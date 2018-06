Vor 10 Jahren schloss die Schule in der Bergstraße ihre Tore

Lahnstein. 118 Jahre lang hatte Niederlahnstein aus Raumnot außer dem Hauptgebäude in der Johannesstraße bzw. seit 1961 in der Schillerstraße ein zweites Schulgebäude in der Bergstraße. Vor zehn Jahren nahmen Schüler und Lehrer Abschied, weil das Gebäude für Unterrichtszwecke nicht mehr benötigt wurde.

Eingeweiht wurde das Schulgebäude am 11. April 1890. Der Bau bestand zunächst nur aus zwei Klassenräumen, jeweils ein Saal im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss, aus heutiger Sicht der ganz linke Teil. Zweimal wurde angebaut, zunächst 1897 der mittlere Teil mit zwei weiteren Klassenräumen, 1902 schließlich der rechte Gebäudeteil mit vier Klassenräumen. Damit befanden sich dort acht Klassenräume der Volksschule, die von Schülern der 1. bis 8. Klasse besucht wurden. Grund für den Neubau war der rasante Anstieg der Bevölkerung im 19. Jahrhundert und die stete Hochwassergefahr in der Johannesstraße.

Als im und nach dem 1. Weltkrieg das Schulgebäude in der Johannesstraße für kurze Zeit dem Militär zur Verfügung gestellt wurde, musste der gesamte Unterricht in der Bergstraße stattfinden. Dies war auch während und nach dem Hochwasser zur Jahreswende 1919/20 der Fall. Bis Oktober 1920 mussten damals 15 Klassen der Volksschule in den acht Räumen der Schule Bergstraße unterrichtet werden.

Nach dem 2. Weltkrieg wurde der überwiegende Teil der Schule von der Besatzungsmacht beschlagnahmt und diente als „Polen-Schule“ für die Kinder der ehemaligen Zwangsarbeiter, die noch bis 1947 in der Kaserne lebten. Als im Oktober 1945 die Schule nach erfolgter Genehmigung der französischen Besatzungsbehörde den Unterricht wieder aufnehmen durfte, standen daher für 12 Klassen nur vier Räume zur Verfügung.

1954 wurden im Keller der Schule Bergstraße ein Volksbad und eine Bedürfnisanstalt eingebaut, die von der Bevölkerung gern angenommen und stark frequentiert wurden, da Badezimmer in den Wohnungen jener Zeiten selten waren.

Im Schuljahr 1960/61 besuchten 791 Schüler die Volksschule, unterrichtet in 22 Klassen, denen 15 Räume zur Verfügung standen. Die Klassenstärke betrug bis zu 64 Schüler. Entlastung brachte der Bau der 12-klassigen Schillerschule, die im Mai 1961 eingeweiht wurde. Damit hatte das Gebäude in der Johannesstraße als Volksschule ausgedient. Nach anderweitiger Nutzung wurde die „good ahl Schull“ (wie die Niederlahnsteiner sagten) 1997 abgerissen.

1966 wurde das 9. Schuljahr eingeführt und der Schuljahresbeginn durch zwei Kurzschuljahre von Ostern zum Sommertermin umgestellt. Die Volksschule Niederlahnstein wurde zum 1. August 1967 Mittelpunktschule für Niederlahnstein, Fachbach und Nievern. Mit Beginn des Schuljahres 1968/69 wurde sie aufgrund des neuen Schulgesetzes in eine „organisatorisch verbundene Grund- und Hauptschule“ umgewandelt. Seit dem Schuljahr 2002/03 war ein freiwilliges 10. Schuljahr an der Schillerschule möglich. 2008 wurde aus der Schillerschule eine reine Grundschule. Die Hauptschüler wurden von der Kaiser-Wilhelm-Schule übernommen. Daher wurden die Räume der Schule Bergstraße nicht mehr für den Schulunterricht benötigt und die Nutzung des Gebäudes für andere Zwecke frei. Heute nutzt der Waldorfkindergarten das unter Denkmalschutz stehende Gebäude.

Rektoren der Schule waren nach dem Krieg Rektor Fischer (bis 1948), Rektor Frank (1949-1950), Karl Müller (1950/52-1957), Max Schneider (1958-1964), Adolf Herchen (1964-1968), Werner Valler (1969-1993), Hans Rothenbücher (1993-2005) und Günter Schmitt (2005-2008).

Fotos: Bernd Geil/Stadtarchiv Lahnstein

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 27.06.2018