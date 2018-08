Vollsperrung wegen Straßenbelagsarbeiten in der Pfuhlgasse

Am Sonntag, 19.08.2018, werden im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz, Fahrbahnbelagsarbeiten in der Pfuhlgasse durchgeführt. Im Bereich vor Hausnummer 28 wird hierbei die vorhandene Deckschicht ca. 8 cm tief abgefräst. Im Anschluss erfolgt der Einbau der neuen Deckschicht in zwei Lagen von je 4 cm. Nach einer entsprechenden Abkühlzeit wird dann die Fahrbahnmarkierung aufgebracht. Wegen der Bauarbeiten wird die Straße am 19.08.2018, von 6:00 bis vorraussichtlich 18:00 Uhr, voll gesperrt. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert. Die Vollsperrung wird auch genutzt, um in diesem Bereich verblasste Fahrbahnmarkierungen zu erneuern.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 14.08.2018