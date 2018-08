Vollsperrung Trogbauwerk Saarplatz verschiebt sich

Die starke Hitze der vergangenen Tage bringt auch die Asphaltarbeiten im Trogbauwerk aus dem Takt. Um die Asphaltarbeiten in der erforderlichen Qualität ausführen zu können, ist weiterhin die Vollsperrung jeder Richtungsfahrbahn für jeweils einen Tag erforderlich. Diese Sperrungen werden um einen Tag verschoben.

In Fahrtrichtung Innenstadt findet die Sperrung nun am Donnerstag, 02.08.2018 und in Fahrtrichtung Schlachthofstraße am Freitag, 03.08.2018 jeweils von 5:00 Uhr bis 18:00 Uhr statt.

Die Umleitung erfolgt in Fahrtrichtung Stadtzentrum/B49 über die Schwerzstraße und den Saarplatzkreisel und in der Gegenrichtung über den Saarplatzkreisel und die Baedeckerstraße. Die Umleitungsstrecken werden ausgeschildert.

Das Brückenbauamt bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 31.07.2018