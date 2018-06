vhs Neuwied bietet außergewöhnliche Fortbildungen

Pädagogen qualifizieren sich zur Reggio-Fachkraft

Volkshochschule – da mögen beim einen oder anderen Kindheitserinnerungen von Mal-, Musik- oder Sprachkursen wach werden. Doch die vhs Neuwied hat schon lange mehr zu bieten als diese „Klassiker“. Dies zeigt einmal mehr das neue Programm, das derzeitige Trends, wie DIY (Do it yourself) für Geschenke oder sportlich Boule-Schnupperkurse enthält.

Darüber hinaus wurde jetzt zum zweiten Mal der berufsbegleitende Zertifizierungskurs „Fachkraft für eine reggio-inspirierte Kultur des Lernens“ in Kooperation mit dem Netzwerk INCONTRO und Dialog Reggio e.V. angeboten. Die Reggio-Pädagogik hat ihre Ursprünge in einer gleichnamigen Stadt in Norditalien und sorgte weltweit für großes Aufsehen. Sie ist kein Konzept, sondern viel mehr eine Philosophie. Im Mittelpunkt steht das Kind als sprudelnde Quelle mit seinem unerschöpflichen großen Potential. Die pädagogischen Fachkräfte übernehmen die Rolle der Begleitung, Forscher und Zeuge. Statt den Kindern Anleitungen zum Spielen, Basteln und Erkunden zu geben, lassen sie ihren Schützlingen Raum zur eigenen Entwicklung und dokumentieren diese.

Am Ende der 9-monatigen Modulausbildung erhielten die 16 Teilnehmerinnen in einer Feierstunde von ihrer Ausbilderin Heide Marie Syassen ihre Zertifikate. Bürgermeister Michael Mang freut sich darüber gleich zweifach: „Die hohe Zahl von Kursteilnehmern aus dem gesamten nördlichen Rheinland-Pfalz zeigt, dass die Fachkräfte Lust auf einen Veränderungsprozess haben und bereit sind, dafür aktiv zu werden. Davon profitieren sowohl die Kinder in den Neuwieder Kindertagesstätten als auch ihre Eltern, die zwischen verschiedenen angebotenen Pädagogik-Ansätze wählen können. Zum anderen gratuliere ich den Mitarbeitern der vhs zu ihrem Mut, immer wieder etwas Neues im Kursprogramm anzubieten und dafür dann auch mit dem Zuspruch der Teilnehmer belohnt zu werden.“

Und der ist so hoch, dass ab August die Weiterbildung zur „Pädagogischen Fachkraft für Atelier und Werkstatt – Kreativität in der Reggiopädagogik“ zusätzlich angeboten wird.

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 27.06.2018