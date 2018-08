VHS Bendorf – Yoga zum Reinschnuppern

Kostenloses Angebot der VHS Bendorf

Bendorf. Wer herausfinden möchte, ob Yoga etwas für ihn ist, kann dies beim kostenlosen Angebot „Yoga zum Reinschnuppern“ am Samstag, 25. August, von 15 bis 17 Uhr im VHS-Haus am Bendorfer Kirchplatz tun. Gleichgültig, ob man jung, im mittleren oder fortgeschrittenen Alter ist – sogar wenn man krank oder schwach ist, besteht die Möglichkeit, mit Yoga zu beginnen. Yoga bietet ein Übungssystem an, mit dem man einen Zustand, in dem man sich nicht mehr wohlfühlt, verbessern kann. Körper, Seele, Geist können lernen, wieder in Harmonie mit sich selbst zu sein.

Mitbringen sollte man eine Decke, warme Socken, ein kleines Kissen und Wasser. Um Anmeldung wird gebeten, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Volkshochschule Bendorf unter Tel. 02622 703-158, per Mail an vhs@bendorf.de oder online unter www.vhs-bendorf.de.

Quelle: Stadt Bendorf

veröffentlicht am: 15.08.2018