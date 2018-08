VHS Bendorf: Einstufungsberatung und Englisch auffrischen

Beratung bei der Kursauswahl

Einstufung für Englisch- und Deutschkurse

Oftmals ist es schwierig, den richtigen Sprachkurs aus dem Weiterbildungsangebot der VHS Bendorf zu wählen. Deshalb bietet die Einrichtung Interessenten die Möglichkeit, ihr Sprachniveau in einem Einstufungstest und im Gespräch herauszufinden.

Am Donnerstag, 23. August, berät Diplomgermanistin Emiliya Hoock um 18 Uhr in Sachen Deutschkurse.

Am Montag, 27. August, findet um 19 Uhr eine kostenlose Einstufungsberatung für die Kursangebote „Englisch“ statt. Veranstaltungsort ist in beiden Fällen das VHS-Haus am Kirchplatz.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 02622 703-158, per Mail an vhs@bendorf.de oder online auf www.vhs-bendorf.de.

Englischkenntnisse auffrischen

In vielen Lebens- und Aufgabenbereichen ist es mittlerweile notwendig, sich fremdsprachlich adäquat ausdrücken zu können. In einem kostenfreien Tagesseminar der VHS Bendorf mit dem Titel „Revive your English“ haben die Teilnehmer die Möglichkeit, in einer entspannten und angenehmen Atmosphäre ihre Englischkenntnisse zu testen, einige bekannte Strukturen aus Wortschatz und Grammatik zu wiederholen und einfache Dialoge zu führen. Ziel ist die Aktivierung der Englischkenntnisse und die Möglichkeit der individuellen „Standortbestimmung“. Eventuell dient das Angebot auch als Starthilfe zu einem weiterführenden Kurs.

Der Schnupperkurs findet am Samstag, 1. September, von 14 Uhr bis 17.30 Uhr im VHS-Haus am Kirchplatz statt. Um eine Anmeldung wird gebeten.

Quelle: Stadt Bendorf

veröffentlicht am: 14.08.2018