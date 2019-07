Verlosung von Freikarten unter Ehrenamtlichen für die Schlosstreppen bei „Rhein in Flammen“

Die Stadt Koblenz verlost im Rahmen der landesweiten Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz insgesamt 16 Freikarten für den Besuch der Schlosstreppen anlässlich des Koblenzer Sommerfestes „Rhein in Flammen“ am 10.08.2019.

Teilnehmen können alle Personen, die im Besitz der landesweiten Ehrenamtskarte/Jubiläums-Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz sind.

In der Zeit vom 15.07.2019 bis zum 24.07.2019 können Ehrenamtliche sich per Mail unter ehrenamtskarte@stadt.koblenz.de um jeweils zwei Freikarten bewerben. Von den Bewerbern wird Name und Anschrift benötigt, von Ehrenamtlichen, die ihre Ehrenamtskarte nicht durch die Stadt Koblenz erhalten haben, wird zudem ein Nachweis über den Besitz der Karte benötigt (z.B. Foto der Kartenrückseite). Die Daten werden lediglich zu Zwecken der Verlosung genutzt und anschließend gelöscht. Sollten mehr als 8 Bewerbungen eingehen, entscheidet das Los.

Die Gewinner werden am 25.07.2019 ermittelt und schriftlich benachrichtigt.

Das Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales nimmt weiterhin gerne Anträge auf Ausstellung der landesweiten Ehrenamtskarte/Jubiläums-Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz entgegen.

Die Anträge können auf www.koblenz.de heruntergeladen werden.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 08.07.2019