Verletzter Mann in Koblenzer Löhrstraße – Zeugen gesucht

Koblenz (ots) – Am Montag, 27.08.2018, 16.27 Uhr, wurden Polizei und Rettungsdienst in den Bereich Löhrstraße 117 gerufen, da dort ein blutender Mann in Höhe der Bushaltestelle auf dem Gehweg liegen würde. Der 56-Jährigen stand erheblich unter Alkoholeinwirkung (fast 3 Promille). Aus diesem Grunde war ein detailliertes Gespräch nicht möglich. Zunächst gab er an, dass er von einem Fahrradfahrer mittels einer Flasche niedergeschlagen worden sei. Zeugen, oder Spuren, die auf ein solches Ereignis hindeuten könnten, wurden vor Ort nicht gefunden. Im Verlauf des weiteren Gespräches wurde der Fahrradfahrer jedoch nicht mehr von ihm erwähnt. Der Mann wurde zur Behandlung der vorhandenen Kopfplatzwunde in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei Koblenz bittet um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall in dieser stark frequentierten Straße bemerkt haben. Telefon: 0261-1030.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 28.08.2018