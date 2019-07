Verkehrsunfallfluchten

Bendorf (ots) – Am Dienstag, den 02.07.2019 kam es in der Zeit zwischen 12:00 und 15:00 Uhr in Höhe der Rheinstraße 64 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte beim Vorbeifahren einen geparkten PKW und verursachte dadurch Sachschaden. Der/die Fahrzeugführer(in) entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bendorf, Tel. 02622/94020.

Bad Ems (ots) – Am Montag, den 01.07.2019, wurde in der Zeit zwischen 18:30-20:20 Uhr, ein in Bad Ems, Viktoriaallee, gegenüber der katholischen Kirche, geparkter schwarzer VW Polo, vorne links durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Ems, Tel. 02603 9700,in Verbindung zu setzen.

Balduinstein (ots) – In der Zeit von Samstag, 29.06.2019; 18:00 Uhr bis Sonntag, 30.06.2019; 07:45 Uhr, kam es in der Ortslage von Balduinstein, auf dem an der Hauptstraße/K25 zwischen Burg und Friedhof liegenden geschotterten Parkplatz, zu einer Verkehrsunfallflucht. Bislang unbekannter Verursacher touchierte auf dem Parkplatz vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken mit seinem PKW gegen einen dort abgestellten PKW und verursachte Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Den bisherigen Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Daimler Benz, C-Klasse, älteren Baujahres (1996-2001) gehandelt haben, der durch die Kollision ebenfalls eine Beschädigung an seiner eigenen Fahrzeugfront herbeigeführt hat. Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Diez, Tel. 06432-6010, in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 03.07.2019