Verkehrsunfall mit Sachschaden – Unfallbeteiligter gesucht

56075 Koblenz, Simrockstraße (ots) – Am 06.06.2018, gegen 19:50 Uhr, kam es in der Koblenzer Simrockstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW (s.g. Parker-Parker-Unfall). Der Unfallverursacher erschien infolge zur Protokollaufnahme auf hiesiger Dienststelle. Leider hatte sich der Unfallverursacher nicht das amtliche Kennzeichen des „geschädigten“ PKW gemerkt. Zum PKW ist bis dato lediglich bekannt, dass es sich dabei um einen VW Touran, Farbe schwarz, mit Teilkennzeichen bzw. Ortskennung „MYK“ handeln soll. Der Fahrer / Halter des o.g. VW Touran oder auch etwaige Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle (Polizeiinspektion Koblenz 1, Tel.: 0261-103-0) in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 08.06.2018