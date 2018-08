Verkehrsumstellung Trogbauwerk Saarplatz

Die zweite Bauphase der Instandsetzungsmaßnahme im Trogbauwerk unterhalb des Saarplatzkreisels ist abgeschlossen. Zur Einleitung der nächsten Phase wird nun die Verkehrsführung umgestellt. Hierzu muss zunächst die mobile Schutzwand versetzt werden, die den Baustellenbetrieb vom laufenden Verkehr abtrennt.

Hierfür werden die einzelnen Fahrtrichtungen im Trog für jeweils einen Tag voll gesperrt. Die erste Sperrung in Fahrtrichtung Wöllershof/Moselring erfolgt am Donnerstag, 16. August 2018. Die Sperrung der Gegenrichtung in Fahrtrichtung Schlachthofstraße wird dann am Freitag, 17. August eingerichtet. Die Umleitungs-strecken sind ausgeschildert und erfolgen in Fahrtrichtung Wöllershof/Moselring über die Schwerzstraße und den Saarplatzkreisel und in der Gegenrichtung über den Saarplatzkreisel und die Baedeckerstraße.

Im folgenden Bauabschnitt wird nun auch zeitgleich der Abfahrtsast in Fahrtrichtung Moselring instandgesetzt. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse ist es hierzu notwendig, den Ast für die Dauer der Arbeiten für voraussichtlich acht bis zwölf Wochen für den Verkehr zu sperren. Die Umleitung erfolgt über die Schwerzstraße und den Saarplatzkreisel. Um die verkehrlichen Behinderungen so gering wie möglich zu halten, werden in diesem Bauabschnitt die Grünphasen an der Ampel Moselweißer Straße/Schwerzstraße dem erhöhten Verkehrsaufkommen aus der Umleitungsstrecke angepasst.

Das Brückenbauamt bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 15.08.2018