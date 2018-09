Veranstaltungen in der Waldökostation

Zu zwei Veranstaltungen am Wochenende lädt die Waldökostation junge naturinteressierte Menschen ein. Am kommenden Freitag, 14.09.18 von 14 bis 17 Uhr, können Natur und handwerklich begeisterte Kinder (ab 10 Jahre) beim Bau von Nistkästen helfen. Während des Bastelns erfahren die Teilnehmer gleichzeitig viel Interessantes über die Lebensweise der Tiere.

Am Samstag, 15.09.18, um 15 Uhr gibt es ein rund 2-stündiges Naturerlebnis-Angebot für Kinder im Alter zwischen 4 bis 7 Jahre. Auf den Spuren des „Kowelenzer Waldwichtels“ können die Eltern gerne ihre Kinder bei einer abenteuerlichen Waldbegehung begleiten. Treffpunkt ist jeweils an der Waldökostation am Remstecken (Stadtwald Koblenz).

Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung für die kostenlosen Veranstaltungen beim Umweltamt erforderlich unter (0261) 129-1502 oder umweltamt@stadt.koblenz.de

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 10.09.2018